政院：部會首長開直播 是解除障礙第一步

2019-01-18 16:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後，指示內閣首長要接地氣，部會首長近來頻頻開直播，被視為是趕著做網紅，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，部會首長開直播，是公務體系文化很大的改變，過去習於用文字新聞稿，會與人民有距離，首長自己要先解除障礙，這只是第一步，新媒體的創意，接下來形式與樣態很多，重點是要找到對的方法與人民溝通。

對於部會首長趕做網紅，引發學者憂心讚數增加、政策卻沒落實。蘇貞昌今天受訪表示，政府要與時俱進，重點不是網紅，而是在於態度的改變、方法的精進，最重要還是內容做的好，讓人民能夠誇讚。

Kolas表示，蘇貞昌院長並沒有指定部會首長與人民溝通的形式，只覺得要快速與人民溝通，院長上任第一天貼臉書，自己就這樣做，不過，並不是所有議題都適合直播。

Kolas認為，這是公務文化很大的衝擊與改變，第一關要破冰，我們要破解部會首長習慣用新聞稿、文字稿，因為這與人民會有距離，自己要先解除障礙。

她說，部會首長開直播，這是好的嚐試，但方法也不能一成不變，重點是要有創意，首長先自己「踹共」，她期待部會首長研發出更有創意，適合自己調性及政策解說的方法。

至於部會首長搶當網紅，是否有綜藝化的問題，Kolas說，重點不在綜藝化，首長願意出來面對，這是第一步，是要打破過數十年來公務部門做事的習慣。

「我個人認為大家應正面看待這樣的改變，包括這幾天所看見的直播，但是我們也相信，綜藝化絕對不是政府推動政策的手段，也不是目的」。Kolas強調，各部會如何找到真正有效的溝通方法，才是真正的目的。

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