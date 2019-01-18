彈劾文書「罪證確鑿」本土社團要管中閔自己下台

2019-01-18 15:44

〔記者陳昀／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內，匿名、常態性在《壹週刊》寫社論，獲取逾法定上限6倍多酬勞而被監察院彈劾；多個獨派本土社團下午召開記者會指出，管中閔曾爆發論文抄襲、赴中任教、違法兼職等爭議，彈劾文書也「罪證確鑿」，他早該自己辭職，卻有人一再將其視為「政治操作」，呼籲蔡政府儘速將管中閔依法撤職。

台灣社今天舉行「依法公正處理管中閔彈劾案」，由台灣北社社長李川信主持，台灣社社長張葉森、台灣東社（台東）創社社長余文儀、台灣南社前社長張復聚、台灣客社副社長徐國昌、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、台灣大學榮譽教授賀德芬、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、人權律師童文薰等人列席。

李川信指出，管中閔是史上第一個被彈劾的台大在職校長，有些人認為是政治問題，其實完全錯誤，同意彈劾的監委也有前總統馬英九提名的人，代表這是共同價值，管中閔從遴選之初提供的資歷就有隱匿事實之嫌，後來又爆出論文抄襲違反行政倫理、赴中任教、違法兼職等爭議，一般遇到這樣的狀況是必要重啟遴選程序，不該直接上任。

張葉森表示，2018年民進黨政府亂七八糟，改革做不好、管中閔案引來紛擾，也造成選舉大敗，但2019從辣台妹、監院彈劾管中閔開始讓人看見曙光，不只期待公懲會嚴懲管中閔，也希望教育部長直接追回聘書，一解前行政院長賴清德、蔡英文總統被捅一刀的恥辱。

「對管中閔的評價只有自私、貪婪、無恥到極點！」賀德芬說，管中閔財富已經很可觀，還要撰寫匿名專欄「帶風向」，背後是什麼力量、原因相當可議，恐怕也會有國家存亡問題，這一年多來的紛擾，管中閔就是罪魁禍首，盼蔡總統、行政院長蘇貞昌直接依法處理，不要一拖再拖、推給公懲會，直接停職管中閔才是正道。

童文薰、蕭曉玲、楊憲宏也齊聲呼籲教育部直接秉持本位主義依法行政，總不可能讓管中閔自己召開評議委員會評議自己，若潘文忠處理不好，可能要下台第二次。

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