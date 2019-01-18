痛批虐童案加害人！ 顏寬恒一句話嚇壞網友

2019-01-18 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕最近國內虐童案頻傳，也引來各界關注，不少人都希望透過修法來加重虐童罰則。立委顏寬恒除了表示他一定會簽連署，更認為應該「賦予最高可處以極刑的罰則」，引來網友熱議。

顏寬恒昨天在臉書發文談起虐童事件，他認為一個沒辦法反抗的嬰兒居然被虐待得遍體鱗傷，他除了心疼，更要行使權利來修法。顏寬恒表示他篤信媽祖、堅信人間有愛，但面對這樣一個近乎扭曲的社會，懷菩薩心腸、行霹靂手段是必要的，他認為如果沒有嚴刑峻法來予以特別規範，就難以遏止一再發生的悲劇。

顏寬恒表示，「增修虐童條文勢在必行，並賦予最高可處以極刑的罰則，來預防犯罪發生。」他也期待社工人員儘速補足，結合社福及警政來編織完成緊密的社會工作網。他希望社會能把事後補救，轉換成事前預防，也期盼未來不要再看見任何的類似事件發生。

許多網友看到都熱議，「怕...」、「殺人有死刑，傷害致死有無期徒刑，他說的極刑修法是啥？」、「極刑，守護海岸線。」、「極刑=中部粽。」、「加油了，拜託了，小孩何其無辜阿。」、「虐童很可惡！」、「不敢噓文，怕.jpg」。

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