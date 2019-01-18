朱立倫玩十年挑戰挨酸！幕僚竟親上火線與網友開戰

2019-01-18 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近臉書「十年挑戰」在網路上相當流行，前新北市長朱立倫也貼出2009年及2019年間的對比照片，引來熱烈討論。不過朱立倫核心幕僚江俊霆卻疑似不滿網友對朱立倫的留言，在朱立倫臉書回嗆網友。

朱立倫昨天在臉書貼出2009年及2019年間的對比照片，2009年的照片中他手上拿著麥克風，2019年照片中麥克風則變成可樂。許多網友看到後都留言，「麥克風變可樂了。」、「一樣很帥！」、「頭髮變少了！一樣帥～」、「會變魔術了，麥克風變成可樂。」

不過也有網友留言調侃朱立倫，「一樣像一個堂堂正正的中國人。」、「一樣舔共，一樣裝死。」、「幹，這樣就能選總統喔！」結果前新北市政府民政局長、朱立倫幕僚江俊霆竟在網友留言下回嗆，「你可以選黨主席。」

網友看到江俊霆的回應後批評，「連我都抵擋不了，你憑什麼幫朱發言。」、「朱立倫旁有你這種人，選總統也只是扣分。」後來江俊霆才又改回「你最棒了。」

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