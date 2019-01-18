南市第2選區立委補選 出現「神秘女郎」參戰

2019-01-18 14:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市第2選區立委補選登記作業，今（18）日最後1天，執業律師吳炳輝至南市選委會辦妥登記；而至目前為止，南市已有5位登記參選，其中69年次（1980）的楊筱如，政治素人「新臉孔」，其他競選陣營都對她不清楚。

據了解，這位「神秘女郎」昨日單槍匹馬至市選委會辦理參選登記，行事極為低調，外界僅知她是1980年出生，新市區，「6年級生」的新人參選，畢業於崑山科技大學。

其他參選陣營表示，不清楚楊筱如有無從政經歷與參選背景，連Google也找不到資料。

南市選委會表示，基於個資保密，參選人未授權公開相關聯絡資料，因此不便提供。

今日登記參選的吳炳輝，現住佳里，為執業律師。他表示，他出生雲林，移居南市約30年，2002年曾參選雲林立委，時隔16年第2度競選，可說是「半個政治素人」。

吳炳輝表示，第2選區「上山下海」範圍廣闊又偏遠，有感於這一區老化程度嚴重，年輕人口流失嚴重，因此競選立委，希望從修法著手爭取偏鄉公共設施、地價稅輕稅及創造年輕人就業機會。

目前第2選區立委補選已登記參選，還有民進黨郭國文、國民黨謝龍介及無黨陳筱諭。

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