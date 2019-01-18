蔡英文、馬英九掃街大不同！一張圖秒懂網友笑翻

「台灣賦格 Taiwan Fugue」貼出蔡英文和馬英九的掃街對比圖，截然不同的氛圍讓網友笑翻。（圖擷取自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書粉專）

2019-01-18 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天中午突襲西門町大吃台灣美食，展現親民的一面，影片PO上臉書後，瞬間拉近和網友的距離，有人看了突然想起2014年前總統馬英九也曾掃街，在網路貼出對比圖，截然不同的氛圍讓網友笑翻。

「蔡英文總統跑去快閃西門町吃午餐，帶著隨扈、低維安，遊客紛紛合照好開心～」臉書粉絲專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」貼出一張對比圖表示，看著蔡英文臉書粉專的這則影片，頓時好想吃滷肉飯、蚵仔煎，也想起馬英九2014年同樣曾掃街，當時馬英九幫參選台北市長的連勝文拜票，出動超高規格的維安管制，「票沒拜成，反被民眾大嗆擾民」，大嘆兩人「實在差太多」。

網友看完紛紛狂酸，「因為怕被積怨民眾暗算當然要高規格維安囉」、「當時不只阿文，還帶5.6個議員候選人一起去，光隨扈就20個以上 根本塞爆XD」、「那一年，根本是馬在找機會惡整連家嘛」、「當年說要去掃街，結果真的把人潮事先掃的乾乾淨淨的，當年還被笑說史上第一次真掃街」。

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