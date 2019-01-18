內閣首長開直播變網紅 蘇貞昌：政府要與時俱進

2019-01-18 14:34

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天到金山中角沙珠灣視察衝浪的環境，針對最近很多內閣首長都開直播，蘇貞昌說，時代不同了，新的科技、網路讓大家能第一時間知道各種訊息，政府也要與時俱進，讓人民知道政府為你做什麼。

媒體記者詢問，最近內閣都開直播，有學者憂心說這樣讚數有增加，但沒有讓政策真正落實民意。蘇貞昌回答，時代不同了，新的科技、網路讓大家能第一時間知道各種訊息，政府也要與時俱進，讓人民知道政府為你做什麼。

他說，所以我們一方面要走到第一線接地氣，同時因為一個時間只能到一個地方，但透過網路能讓全國民眾都知道，這也是政府向人民報告、對人民負責，所以這只是載具，這只是通訊的工具，也是向人民報告的一個方式。

蘇貞昌強調，最重要還是內容，還是心態，所以心態上就是要負責，要向人民報告，同時也是希望能快而有效，所以重要的不在網紅，而是在於態度的改變、方法的精進，最重要還是要內容做的好，讓人民能夠誇讚。

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