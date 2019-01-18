趙怡翔現身GTI座談：台旅法對整體國家有益

2019-01-18 13:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕我駐美代表處政治組組長趙怡翔17日現身華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談會。會中媒體問及，台灣旅行法通過後，總統蔡英文是否可能訪問華府？趙怡翔並未正面回應，僅強調台旅法通過不只對一人或特定候選人有益，而是整體國家都受益，最重要的是強化與川普政府的關係。

外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔因轉任駐美代表處政治組組長，在國內引發資淺卻月領高薪的質疑，台北市議員羅智強更質疑趙怡翔「一步登天」，從外交部長吳釗燮的親信變成外派人員。

趙怡翔17日現身GTI座談會，被問及台旅法通過，對總統蔡英文未來訪美是否有所助益，趙怡翔表示，台旅法是國會意見，並無行政強制力，最終仍須行政部門審慎決定；他強調，台旅法通過後，最重要的是加強與川普政府的關係。

趙怡翔強調，台灣致力於成為國際社會堅定可靠的合作夥伴，並與志同道合的國家保持強有力的伙伴關係。台灣堅持維持兩岸現狀、避免不必要的驚奇或改變情勢，總統蔡英文也展現務實的一面，不會改變。

對於總統蔡英文訪問華府一事，同樣出席座談會的約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維（David Brown）則說，此說法並不實際。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也說，蔡英文若訪問華府，可能會造成反效果、損大於益。

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