台灣制憲基金會民調 挺不挺柯P參選2020皆逾4成

2019-01-18 14:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獨派大老辜寬敏推動成立的「台灣制憲基金會」今（18）日發表「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調發表會，民調數字顯示，有49.3%民眾不支持柯文哲參選2020總統，42.1%民眾支持。

本次民調於2019年1月11至13日進行調查，有效樣本1,067份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點。樣本並經戶籍地、性別、年齡層和教育程度加權處理。

這份民調詢問民眾，「請問您支不支持台北市長柯文哲參與2020總統大選」，有20.2%民眾非常支持，21.9%還算支持，22.7%不太支持，26.6%非常不支持，8.6%無明確意見。其中以20至39歲民眾（58.8%）最支持柯文哲，40歲以上民眾則有58.3%不支持柯文哲，僅32.6%支持。

與2018年12月相比，支持柯文哲參選2020總統的比例下降6.1百分點。

至於問到2020總統大選，如果在國民黨中參選的是國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫和國民黨立委王金平，朱立倫以45.0%拿下第一、王金平28.5%居次、吳敦義則為7.6%。

至於2020年總統大選部分，民調詢問「如果在民進黨參選的是蔡英文和賴清德，在這兩個人當中請問您比較支持哪一位代表民進黨參選2020年總統大選？」蔡英文支持度24.7%，賴清德則得到50.8%支持度。

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