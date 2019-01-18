謝龍介稱8個月幫農漁民找出路 綠營譏學韓國瑜口號騙票

2019-01-18 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕參加台南市第二選區立委補選的謝龍介，公開表示如果在僅剩的8個月補選立委任期內，無法幫農漁民找到出路，他就辭職下台。民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天表示，「謝龍介這是學韓國瑜用口號騙票，選上之後雙手一攤跟你說做不到。」

蔡麗青表示，希望大家記取過去學甲契作虱目魚政策採買的慘痛經驗，最後獲利的都是擔任兩岸買辦的個人，基層的農漁民反而血本無歸。學甲虱目魚的慘痛教訓歷歷在目，謝龍介的經濟政策其實是買辦政策的翻版，「不用謝龍介8個月的騙票，我們在過去馬英九執政的8年就已經學到教訓，請謝龍介不要活在馬英九的8年裡面。」

蔡麗青說，去年鳳梨產量過剩的時候，郭國文與黃偉哲媒合企業採購萬斤相挺鳳梨農，於此同時謝龍介正在國民黨部搞慰安婦雕像。而今年高麗菜過剩的時候，郭國文與地方議員、企業媒合採購，而謝龍介正想辦法學韓國瑜喊口號騙選票。「韓國瑜的12項政見已經被發現吹破牛皮做不到，謝龍介還想繼續騙嗎？」

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