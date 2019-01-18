小英去哪裡？今再到台南探弱勢院生、與基層座談

2019-01-18 13:18

〔記者楊金城／台南報導〕小英去哪裡？總統蔡英文1週內跑台南二趟，繼12日訪台南產業、和基層座談會後，今天她又到台南跑了4個地方，先到後壁蓮心園啟智中心探望院生共進午餐，下午到白河福安宮、六甲恒安宮拜廟贈匾，再到新營王公大宏里活動中心和基層座談聽民意、搏感情。

這次蔡英文走訪台南行程比照12日親民作風，沒有大隊隨扈，總統車隊沒有交管待遇、沒有警方便衣崗等維安特勤。

目前蓮心園有105位院生，蓮心園董事長張田黨、國策顧問黃崑虎陪蔡英文參觀院內設施，親自和院生一起體驗包裝蛋捲，關心院生生活和學習情形，十分親切。

台灣農權總會長張豪澤並邀請白河、後壁、東山的里長、社區理事長和青農，在蓮心園與蔡英文座談台灣農業發展的瓶頸，張豪澤說，台灣農村人口老化，農村人力欠缺，政府應該學習日本模式成立新農人支援體系，主動提供補助金、農業技術等支援，才能讓有意從農的年輕人回到農村地方創生，才能走出台灣新農業。

蔡英文隨後下午2點將到白河福安宮、六甲恒安宮拜廟贈匾。

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