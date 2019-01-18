2020合併選舉恐有憲政空窗？ 學者：可考慮內閣先上任

2019-01-18 13:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今天上午針對2020年總統與立法委員選舉是否合併舉辦召開北區公聽會，會中包括政黨代表、商界代表、學界代表等，全數傾向支持合併選舉，但對於合併選舉產生的憲政空窗期，各界也認為必須予以解決，包括調整立委任期、提前總統任職日及內閣提早上任等，都是未來研議方向。

由於我國總統、立委選舉合併舉行已經行之有年，今日包括國民黨立院黨團代表、學者、全國教師會、全國商業總會、工業總會及各縣市選委會代表，均傾向繼續維持合併舉辦，但對於公投是否合併、如何解決憲政空窗期，則有不少意見。

其中，針對憲政空窗期問題，全國商業總會理事王權宏提到，此部分或可考慮修憲將立委任期延長3個月，畢竟當年度預算其實早在前一年就通過，新上任的立委不必審當年度預算，再延長3個月也不會有影響；新北市政府參事邱惠美則認為，同樣涉及修憲，除了考慮延長立委任期，總統是否一定要在5月20日上任，其實也是可以思考的方向。

東海大學政治系教授沈有忠認為，現在修憲門檻很高，對於2020年選舉而言恐怕緩不濟急，或許可以考慮讓新內閣在立法院信任之下，於2月1日與新立委一起上任，而非像過去一定要跟著總統在520上任，如此一來也可以減少任期不一致所造成的憲政衝擊，是一種解決方案。

除了憲政空窗問題，公投是否與總統、立委選舉合併舉行也是討論重點。台北市選委會召集人林美倫提到，去年底選舉就是因為公投合併舉行，導致選務執行格外困難，因此有必要修正「公投法」第23條，將公投應綁大選的規定放寬為得綁大選，給予選務人員一些彈性。

對此，桃園市民政局長湯蕙禎表示，在公投綁大選的法律條文還沒修正之前，其實應該先調整選舉動線，把公投跟公職選舉分成兩個隔間來處理，比較不會影響到選舉進行與公平性，此外若公投案件數較多，或許應該考慮改採電子投票。北市選委會委員廖芳萱也說，因公投案相對於公職人員選舉，需要更多時間思考，其實可以考慮採用電子投票。

政治大學教授游清鑫強調，過去公投綁大選的理由是因為怕公投投票率太低，但現在公投通過的門檻已經降低，未必還需要考慮投票率問題，此外公投綁大選也會造成公投議題的政治性偏高，建議可考慮另日舉辦公投。

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