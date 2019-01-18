電動自行車無法可管 徐永明籲比照電動機車

2019-01-18 13:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今召開記者會，針對電動自行車擁有自行車頭銜，卻因不須考照即可上路、未戴安全帽也沒有相關罰則，規避諸多規範一事提出質疑；徐永明說，道交條例規定電動自行車應戴安全帽，卻沒有對應罰則，讓電動自行車處在「三不管地帶」。逢甲大學運輸與物流系副教授李克聰說，電動自行車與電動機車應合併管理，呼籲交通部朝簡化車種的方式著手。

交通部路政司專委李昭賢在記者會上說，交通部已著手進行相關修法的準備，包含戴安全帽罰則、電動自行車改裝規範，未來都會有相對應的條文加以管理。

徐永明今在記者會上出示相關統計資料，他說，警政署自2014到2018年對電動自行車傷亡事故統計數量，由1179件、逐年上升到去年的2930件，5年總計已經達9千多件，「這部分未來恐成為交通問題上的死角」，但交通部至今卻未有明確解決方案；徐永明說，電動自行車時速雖為25公里，但電動自行車容易改裝，改裝後的時速可能高達60公里，違反現行最高時速的規定。

徐永明說，未來將針對道交條例提出修法，除增訂未戴安全帽的罰鍰規定外，也將針對電動自行車違法改裝的行為，修法提高罰鍰金額。

李克聰則說，電動自行車當初設計就是有錯誤，把電動自行車當成機車形式設計，就應該納入機車的管理規範；李克聰表示，由於交通車種越來越多元、車速也越來越多樣化，呼籲交通部，若想改善交通環境，要從簡化車種的方向來管理。

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