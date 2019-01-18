陳炳甫、連勝文祭跳水求勝選 陳思宇：不希望政治文化變膚淺

2019-01-18 12:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選進入倒數階段，國民黨候選人陳炳甫昨PO出與連戰之子連勝文合拍的影片，連勝文發出祭品文，承諾只要票超過5萬，他和陳炳甫都可以去跳水。白色力量立委候選人陳思宇今上午前往華榮街市場拜票，被問到後回應：「我覺得實際的政見比任何跳什麼還重要，我也不希望我們的政治文化變成膚淺的表象政治。」

陳炳甫昨在臉書PO出與連勝文合拍的影片，連勝文更承諾只要票超過5萬，他和陳炳甫都可以去跳水，至於跳水時該穿什麼跳，都由陳炳甫決定。

陳思宇今早前往華榮市場拜票，事前受訪被問到超過5萬票是否也會跳水，陳則表示，她覺得跳什麼都沒關係，只是立委補選應比政見，而不是發祭品文，實際政見比跳水還重要，「我也不希望政治文化變成膚淺的表象政治。」

至於陳炳甫將找韓國瑜站台，何志偉也打算找行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德幫忙輔選，但陳思宇似乎都只有柯文哲站台，陳思宇認為，最重要的是要讓大家知道自己在做什麼，與柯市長會用最樸實、認真的方式傾聽大家聲音。

至於本週日陳炳甫、何志偉都舉辦造勢活動，當天陳是否有其他計畫？陳思宇指出，原本有千歲宴活動，但因為志工暴力事件，忍痛以安全考量取消，目前當天無造勢活動，但將會和柯市長走入基層，以走路的方式和大家見面。

近期陳思宇不少海報都遭撕毀，陳思宇父親陳建銘在臉書PO文表示抓到撕海報的人，似乎是因不滿柯取消重陽敬老金的報復，陳思宇表示，這幾天有大量海報旗幟被撕毀，志工被暴力相向，雖已做好對志工的保護，但仍很擔心，但這部分仍須依相關法律程序走，最後仍要呼籲，選舉是一時的，還是要理性地看待。

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