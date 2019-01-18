港媒在台跟監 綠委批「紅色恐怖」

2019-01-18 12:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政今召開「中媒無法無天 在台囂張跟監」記者會，直指港媒日前來台跟蹤港獨青年一事，事實上是一種「紅色恐怖」；羅致政質疑，港媒大公報、文匯報並未申請駐點，卻能公然在台跟監，甚至還接連將報導刊登在該報頭版，根本是要「警告台灣人」、「擺明要跟台灣國安單位嗆聲」。

港媒大公報、文匯報日前在台跟監港獨青年，意外將本報記者誤指為蔡英文特使，並意圖羅織港獨台獨合流的情況，由於港媒公然在台跟監港獨青年，且跟監內容對港獨青年行程高度掌握、甚至連本報記者也遭跟監，引起國安單位、總統府高度關注。

羅致政今召開記者會表示，文匯報、大公報兩報記者目前並未申請在台駐點，沒有入境許可，卻在鄰近總統府的博愛特區公然跟拍，且根據他掌握的資料顯示，跟監行動有車輛隨行，質疑台灣維安體系出現漏洞；羅致政並對在記者會現場的國安單位代表提出質疑表示，港媒「公然到博愛特區跟你嗆聲，國安單位還不覺醒嗎？」

羅致政還說，文匯報、大公報刊登頭版的做法警告意味濃厚，他擔心未來在中國的台灣人，若有家屬還在台灣，可能也會遭到跟監、恐引起寒蟬效應。

陸委會港澳處副處長張張表示，港媒來台採訪必須依法申請，目前有在台申請駐點的港澳媒體共有4家、18人，但這次出現的文匯報、大公報都不在駐點名單中，相關人員如何入境，陸委會還在調查；張張表示，會配合相關單位進行調查，一旦查有不法「一定嚴懲」。

張張強調，非駐點的港澳媒體，未依規定申請來台進行採訪，若已經進入者，也可註銷其出境許可、下次不再予以申請。

移民署入出國事務組組長葛廣薇表示，港澳人士若持觀光簽證來台，卻從事非觀光簽證許可的活動，可依相關辦法強制出境。

羅致政強調，此次事件暴露出的國安問題令人感到不安與震驚，呼籲政府與社會大眾共同面對嚴肅挑戰。

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