山手線案再交鋒！林佳龍：盧市長把握時間重新提案

2019-01-18 11:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院昨召開院會，對於大台中山手線計畫，台中市長盧秀燕再提要求中央全額出資，交通部長林佳龍今表示，任何國家重要建設都有它的程序，行政院國發會已經退回交通部先報院審查的方案，盧市長必須要重新再提案送審，呼籲盧市長要把握時間，因為前瞻基礎建設預算是競爭型，且會滾動式檢討，山手線計畫若時間拖下去，沒有再新提案就走不下去。

台中山海線及微笑線可行性研究去年11月9日已剛報行政院，林佳龍表示，行政院國發會已退回去年提院審查方案，希望交通部能再請台中市政府，就新的意見訴諸文字，並按程序再報上來，他會全力來協助，但地方政府自己的主張要清楚。

林佳龍說，國家政策是延續但也要公平，全國各地在競爭時，必須要訴諸文字且有具體方案，大台中山手線有時間壓力，提醒盧市長重新來一次可能會有變數產生，必須要努力來排除。

大台中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日）暨第二階段彩虹線（大甲－后里），除已動工的成功－追分雙軌化是一定會做完外，其餘還在規劃中的案子，地方政府隨時可以抽回去，包含大慶站南沿至烏日站3.7公里，大甲車站雙軌高架化至追分車站，路線長度25.9公里，及大甲－后里彩虹線路線長度14.3公里等。

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