10年挑戰照被喊要減肥 鄭文燦：胖胖的比較可愛

2019-01-18 12:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨天晚間在Instagram 貼了自己10年前後的照片，引起許多網友關注鄭文燦10年間的體型變化，還建議他減肥，鄭文燦今天受訪坦言「我是胖了一點」，不過，話鋒一轉他說：「還好啦，也有人說胖胖的比較可愛。」

近期網路掀起一陣「10YearChallenge」風潮，許多人會在社群媒體放上自己10年前後的照片對比，鄭文燦昨天晚間也跟風po出照片，只見兩張同是騎腳踏車的照片，10年前的他身材明顯比現在小許多，他也發文自嘲「愈騎愈穩重」，吸引網友留言「輪胎要爆」，也有不少人關心「市長保重身體」、「阿燦真的要減肥啦」！

對於網友的關心，鄭文燦回應，自己體重沒問題、健康也沒問題，他也認為減肥是應該的、瘦比較健康，自認「是胖了一點點」，不過也替自己緩頰「還好啦，也有人說胖胖的比較可愛」。

鄭文燦提到，10年前的照片是他第一次競選桃園縣長，10年間不只是身材體型變化，「我想人生走過這10年都會有不一樣的感受」，表示自己在《鄭文燦模式》書中有寫到一段話，失敗的時候永不放棄，當你成功的時候要學習包容，期勉人生的理想、熱情都不因時間流逝抹滅。

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