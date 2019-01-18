拜會林佳龍談普悠瑪、汐止交通建設 黃國昌：寄予高度期待

2019-01-18 11:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法委員黃國昌今日上午赴交通部，拜訪新任部長林佳龍，討論普悠瑪案、捷運民生汐止線、國道1號汐止交流道增設匝道等議題。黃國昌表示，台鐵改革及普悠瑪後續處理，有感受到部長展現完全不同態度與氣象，對於林佳龍率領的交通部，寄予非常高的期待，但接下來還是要靠具體行動來檢視，未來會與部長針對大家關心的問題攜手合作。

黃國昌表示，前兩任部長都是交通專業背景出身，在民眾關心事情上面，應對處理相對來說跟民眾感受有一定程度落差，不過林佳龍是民意代表出身，並當過台中市首長，立法、行政部門歷練非常完整，很多事情的表現上也深受大家肯定；相信未來雙方會是行政、立法部門彼此監督，對於民眾所關心問題，攜手共同努力推動的夥伴關係。

林佳龍表示，台鐵體檢、改革、事故善後工作，下午會出席行政院台鐵總體檢最後一次會議，台鐵面臨不只內部問題，而是整個政府長期以來形成的系統性問題，自己會承擔並以交通部長身分帶領台鐵改革跟轉型。下週會親自接待普悠瑪事故罹難者家屬，希望透過雙方懇談，能讓賠償善後事宜盡快有共識。

對於黃國昌所關心的捷運、國道匝道等交通建設問題，林佳龍表示，這跟他過去當立委、市長幾乎是一模一樣，這些公共運輸往往時間拖很久，未來交通部會加速處理。台北捷運民生汐止線，台北市政府送的資料還有缺，已在最快時間要求補正，會全力協助加速推動；國道汐止交流道增南下匝道，已有初步方案，新北市政府也願意配合，之後將擇期會勘，加速方案的定案。

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