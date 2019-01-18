高市債務究竟多少？ 財政局長李樑堅：3125億

2019-01-18 10:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市債務究竟多少？外界普遍稱是3千億元，前高市府澄清是2430億元，但高雄市財政局長李樑堅今天更進一步宣稱，若加上六大基金及三大營業基金、勞健保欠款等隱藏債務，高雄市實際負債約3125億元。

高雄市長韓國瑜今天繼續到議會臨時會備詢，國民黨議員陳麗娜希望市府局處首長同心協力，打造高雄成為「好產品」，她同時要求財政局對市民清楚說明高雄負債狀況，勿讓3000億元債務成為羅生門。

財政局長李樑堅說，高雄負債含公告債務及內部隱藏債務，市長施政簡要報告的債務數字，是指1年期以上債務2430億元，但若加上六大基金及三大營業基金、勞健保欠款等隱藏債務，實際負債約3125億元，高雄在108年底的舉債空間僅餘630億元，無論採任何計算方式，高雄財政都很艱辛。

國民黨籍議長許崑源表示，舊市府爭取1454億元前瞻計畫經費，自籌額卻達654億元，但舉債空間只有630億元，高雄負債是公道自在人心。

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