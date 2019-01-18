韓國瑜要清潔工、老師到議會備詢 教育產業工會批「嘴砲魚」

2019-01-18 10:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢時，明白指出所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，都要到議會備詢，基層清潔隊員和教師也不例外；高雄市教育產業工會理事長劉亞平則痛批說，韓國瑜對比陳菊，似乎沒有LP，國民黨之前在高雄出了1個「白賊義」，千萬不要又多了1個「嘴砲魚」。

高雄市議會昨天進行臨時會，國民黨議長許崑源向韓國瑜要求，未來只要是高雄市的公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，都能請他們來備詢。

韓國瑜當場同意，事後受訪也說，領高雄市政府薪水的4萬8000多名公務人員，議會調來質詢時，當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非明確牽涉到保密問題。

對此，網友紛紛評論說：「無法依據，台灣是法治國家，請高雄議會通過地方法」、「以後會看到基層員警、基層清潔工等等上去被議員洗臉了」、「票投國民黨，教訓自己，讚讚讚」。

任內曾拒絕到議會備詢的高雄市教育產業工會理事長劉亞平，昨晚透過臉書開炮，他說，韓國瑜「當了市長，至少把地方制度法看一下，基層教師和公務員，是否有到議會備詢的義務？何況是領微薄薪水的清潔隊員？！」

劉亞平指出，一個市長的言行，可顯示他的民主和法治的素養程度，還有是否有肩膀讓基層公教依靠？前市長陳菊針對基層公務員和教師是否到議會備詢，還有基本的法制和擔當，韓國瑜對比之下，顯得似乎沒有LP？

劉亞平說，國民黨之前在高雄執政，出了1個「白賊義」，現在重返執政，千萬不要又多了1個「嘴砲魚」。

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