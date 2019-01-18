柯文哲透露有意組黨 學者分析：他和身邊的人都會完蛋

2019-01-18 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲17日受訪時鬆口，透露有組黨的意願，還嗆「看不出國、民兩黨有什麼不一樣」。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉說，柯文哲若組黨「政治價值將立刻歸零」，且「獨特性不見了，他自己會完蛋，他身邊的人也完蛋了」。

柯文哲16日晚間和「館長」陳之漢直播時，坦言對於組政黨「正在想」，17日受訪時更表示，自己正在思考網路世代下政黨的意義，想組的也不是「一般的政黨」，更說「只有想像力可以限制住你」。他還嗆說，除了統獨意識，「實在看不出來國民黨、民進黨有什麼不一樣」。

「從新聞報導內容來看，柯文哲似乎有意組政黨選總統。我認為，先不談要不要選總統，柯某一旦組黨，他的政治價值將立刻歸零！」胡幼偉在臉書發文說，柯文哲的政治魅力，就在於他不屬於任何政黨，或者可以說，他看起來完全不像典型的政治人物。換言之，柯P的「非政治性」，正是他的政治魅力來源，這跟「兩百塊」、「許純美」當年在演藝圈會紅一陣子，是一樣的道理。

胡幼偉認為，柯文哲要維持個人的獨特魅力，就一定要維持非典型個體戶的狀態才行，「一跟一夥人搞在一起組個黨，他自己會完蛋，因為獨特性不見了；他身邊的人也完蛋了，因為大家不喜歡看到他身邊有人。學姊受歡迎，是因為她個人的姿色，本身是獨立的個案，跟柯無關。」

胡幼偉強調，只要柯P一組黨，他的這塊獨一無二的招牌，也就失去光環了。「一組黨，他就變成藍綠之外的另一個黨棍而已了！」

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