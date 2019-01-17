已做好具體準備 王金平：參選總統只差這5字...

2019-01-17 23:51

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平參選2020總統已箭在弦上，今晚他接受電視台專訪時鬆口說，將循國民黨內機制爭取提名，現在各方面該做的準備已有具體行動，只差將「我要選總統」5個字說出口，只要「因緣」成熟就會登記，「先拚再說」。

王金平說，上一屆動念卻沒有參加黨內總統初選，不是在乎對手對他「黑金、李登輝餘孽」等不實指控，是因為家人不贊成，現在家庭因素少了，他也已做好各方面事前準備，看看外界反應，只要等因緣成熟，自然水到渠成，「勢」聚集起來就會登記了。

他笑說，自己的表態很清楚，其實只差把「我要選總統」5個字說出口，他在立院待了23年，是時候讓新人接班，晚年如果有機會為國家奉獻，當然應該爭取，政壇總是老幹新枝，年齡更不是問題。

王金平指出，現在國家處境很不理想，參與國際組織受阻、缺乏公平貿易競爭，是兩岸關係影響一切，但不只兩岸或藍綠兩黨不同調，連國民黨主席跟15縣市首長都未必有共識，陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統都無法達成台灣政局和解，中國給的壓力也越來越大。

「哪有一定要九二共識？」王金平表示，他願打破政黨藩籬、積極協調，一定會集思廣益取得台灣共識，並在必要時提出他的兩岸主張，為台灣找出一條嶄新道路，但不是現在，現在講了只會被反對。

談及未來也可能參選總統的柯文哲，王金平說，兩人相處時都是天南地北、無所不聊，如果真的成為對手，那就「兄弟登山、各自努力」，跟蔡英文總統也是從她擔任陸委會主委起就是好朋友，但重點還是誰才能把國家帶向新局。

至於會不會趁「韓流」正夯，邀高雄市長韓國瑜搭配競選總統，王金平說，他要先搞好庶民經濟，不能幫他發表什麼意見，也不能有任何期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/