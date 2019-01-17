鄭文燦跟風「10年挑戰」 網友笑喊：身材逐漸母湯

2019-01-17 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕近日社群網站掀起「10年挑戰」回顧旋風，從名人網紅到一般網友，都紛紛曬出10年前舊照，與今年的照片做比對。桃園市長鄭文燦17日晚上也在臉書與IG放上自己於2009年與2019年騎乘單車的照片，面對2張照片的身材明顯「膨風」，他自我調侃「這叫愈騎愈穩重」、「身材可以變理想不能變」，還說「跟風一下，希望大家留言能手下留情」。

對此，網友紛紛留言「市長，不重則不威啊」、「幫市長打氣，腳踏車也要打氣」，還說「沒關係市長現在這樣很可愛！」「桃園美食太多了」、「看到燦哥就想餵食，哈哈」，不過，也有網友直言市長身材逐漸「母湯」，希望市長為了健康，趕快減肥，建議可「可以來個一日雙塔減重」。

事實上，鄭文燦有「胖周瑜」外號，蔡英文總統每次到桃園視察，總是叮嚀他「怎麼沒有瘦下來」、「注意身材、該減重了」，今年初桃市府引進一台由永齡健康基金會打造的「H2U健康ATM」檢測機台，鄭文燦當時被測量出最新體重為84.5公斤、身高169公分。

在體態方面，系統中分層有「米其林」、「圓仔」、「標準」與「紙片人」，鄭文燦得知被「H2U健康ATM」系統評為「米其林」等級，還笑說在九合一選舉期間曾經瘦到80公斤，但選後又回復到80幾公斤，未來要繼續努力。

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