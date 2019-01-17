葛來儀批T台抹黑、報導扭曲事實

2019-01-17 23:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）今在推特上轉貼TVBS「葛萊儀挺趙 蔡政府曾捐智庫50萬美金」報導，推文內容痛批該報導企圖透過扭曲事實來抹黑她的個人可信度；葛來儀說，「這是假新聞！」

媒體報導，「口譯哥趙怡翔事件，美國智庫CSIS跳出來力挺」，內容提及民進黨政府曾捐助該智庫50萬美金，報導引述政大外交系副教授賴岳謙說法稱，外國學者拿我國資金並且評論我國內政，非常不恰當。

葛來儀稍早在推特上表示，全世界包含台灣在內都是CSIS的研究對象，CSIS是跨黨派、客觀的；推文還直言，「這是台灣媒體試圖扭曲事實、抹黑的另一案例」，她還說，「這就是假新聞！」

葛來儀在推文中表示，該報導稱CSIS與民進黨親近的說法是錯誤的，報導也未提及CSIS在前總統馬英九時期所做的努力；葛來儀並舉例，CSIS曾幫前總統馬英九舉辦多場視訊會議，批評該報導是假新聞。

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