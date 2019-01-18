西遊記？！警政署自比孫悟空成佛 法務部盼助唐三藏取經

2019-01-18 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕「調度司法警察條例」存廢始終是法務部與內政部僵持不下的法條，行政院政務委員羅秉成為了解決問題，16日邀集法務部、內政部、司法院、司法警察單位討論，警政署自比是西遊記主角孫悟空，指司法官是唐三藏，把「調度司法警察條例」當成緊箍咒，念咒控制警察；法務部則稱唐三藏與孫悟空相輔相成，才能完成取經任務。雙方未達共識，訂二月再開會研議。

警政署代表指出，司法官與警察的關係如同唐三藏與孫悟空，孫悟空就算沒有緊箍咒，也會陪唐三藏到西方取經，且之後也修成果順利成佛，因此猶如緊箍咒的「調度司法警察條例」已無存在的必要，建議廢除。

法務部不甘示弱，反擊唐三藏跟孫悟空脣齒相依，相互協助才有機會得道，無須把「調度司法警察條例」視為洪水猛獸，宜修不宜廢；法務部政務次長蔡碧仲更說「只要有心，人人都可成佛」；司法院也反對廢除。

「調度司法警察條例」賦予司法官「逕予獎懲」員警的權利，長期以來被警界高層認為有越殂代庖之嫌，支持廢除聲浪不斷，近來又因花蓮地檢署檢察官林俊佑帶著兩位刑警進入幼兒園辦私案，引爆部分立委不滿，批評林就是挾著法條以令員警，內政部長徐國勇更表態支持廢除該法。

惟法務部調查發現，當日林俊佑原本要找太太以家長身分到幼兒園理論，但因其妻身體不適，林才找私交甚篤的兩名刑警以朋友之姿前去，全案為私交而非公務，亦非行使調度司法警察條例的權限。

法務部指出，近十幾年來，司法官從未使用該法「逕予」獎懲員警，反而多次因為員警辦案辛勞而行文長官「建請」獎勵，而非「懲罰」，利於辦案辛勞的基層員警。

法務部建議修法，把「逕予」獎懲改成「建請」，以尊重各單位職權；增訂受檢察官、法官之指揮命令者，除有違法或違法之虞情事者外，應即照辦，不得藉詞延擱；刪除或修正「推事」、「設治局長」、「警察廳長」、「警保處長」、「警士」、「保安機關」、「警備機關」及指揮證等不合時宜用語或規定。

本次會議警察機關也分兩派，法務部下轄的調查局、廉政署反對廢除，內政部所屬的警政署、移民署則堅持廢掉，形成一樣是司法警察，卻有兩種聲音的現象。

由於各界意見沒有交集，羅秉成裁示二月再開「調度司法警察條例存廢或修正立法政策會議」；法務部也表示，正在研議是否配合刑事訴訟法相關規定修正後，再一併提案函請立法院審議。

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