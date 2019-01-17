金門前議長洪麗萍登記參選 拚「金門第1席女性立委」

2019-01-17 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣前議長洪麗萍接受國民黨徵召提名，今天前往縣選委會登記第九屆立委金門缺額補選，展現強烈企圖心；期盼在鄉親支持下，力爭金門第1席女性立委，更希望一舉成功，拿回金門好久不見的縣長、立委藍營連線，配合縣府的施政，為金門的發展爭取最有利的政策。

國民黨金門縣黨部從11位有意角逐立委的黨員名單，建議黨中央由縣議會前議長洪麗萍出馬，經黨中常會通過；洪麗萍上午由縣黨部主委林芳旋、前立委楊應雄、縣長楊鎮浯夫人張婭玲、縣府前教育處長李再杭及多位議員等支持者陪同，前往縣選委會辦理登記。

洪麗萍說，盼能掌握「女力時代」的潮流，在國民黨及鄉親的支持下創造一次「金門第1位女立委」的奇蹟，未來進入立法院，將與縣府團隊緊密合作，爭取中央資源的挹注，推動金門建設提升、進步；結合國民黨立院黨團整體力量，蓄積2020年重返中央執政能量；平反、捍衛軍公教警消的尊嚴和退休權益。

今天為止，完成立委補選登記的有無黨籍前縣議員陳滄江、無黨籍前金湖鎮長蔡西湖、金門高粱黨主席洪志恒、國民黨籍前議長洪麗萍。

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