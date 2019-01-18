柯文哲考慮組黨 「友柯議員」高嘉瑜這樣說...

2019-01-18 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲17日受訪時鬆口，透露正考慮是否組黨，還嗆說「看不出國、民兩黨有什麼不一樣」。對此，被外界視為「友柯」的台北市議員高嘉瑜表示，柯文哲想要組黨，就代表他是為了2020年總統及立委選舉來鋪路，那就「祝福他了」。

據《蘋果日報》報導，對於柯文哲拋出組黨議題，高嘉瑜認為，柯文哲明顯就是為了2020年總統及立委選舉來鋪路，代表他已經深思熟慮過，那只好「祝福他了」。她也提到，組黨有好有壞，柯可能也會面臨更大的挑戰，例如「柯家軍」是否仍然受到歡迎、政黨的理念有沒有符合「白色力量」的價值，而組黨後，柯文哲就知道會有很多政黨的包袱。

高嘉瑜也說，政黨有很多事務性的工作，黨的架構能否順利、立即運作也有待商榷，加上如果柯粉的要求和標準很高，而組黨的人選參差不齊，這對柯文哲來說絕對是一種傷害。

高嘉瑜分析，柯文哲想組黨應該就是為了投入2020總統大選來做準備，藉此廣納人才加入黨、投入立委選舉，但她認為，要在短期內找到好人才並馬上參與立委選舉，這恐怕有難度。

至於若柯文哲順利組黨，是否會加入柯的政黨，高嘉瑜則強調，目前沒有考慮離開民進黨去加入柯的政黨的打算，「希望就是留在民進黨，讓民進黨更好。」

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