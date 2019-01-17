香港大公報記者涉違法跟拍 陸委會要查

2019-01-17 20:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港大公報宣稱總統密使會見香港學生，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上表示，經查大公報記者並未申請在台灣駐點，已知其中一人是以自由行名義來台，涉嫌違法，政府將展開調查。

邱垂正說，遭跟拍的香港青年團體是來台旅遊參訪，由國內相關友人安排行程，卻遭大公報記者跟拍、張冠李戴，杜撰內容純屬子虛烏有的不實報導，是假新聞。

邱垂正指出，這類報章嚴重違反新聞專業及倫理，涉及侵害人身安全與權利作為，陸委會強烈譴責。總統府已指示相關單位展開調查，陸委會將配合相關單位，調查涉案記者是否違法採訪、跟拍，並將嚴懲任何涉及不法行為。

邱垂正解釋，香港媒體來台駐點採訪，須依據「港澳媒體新聞記者申請駐台要點」提出申請，目前申請並獲准駐點的港澳媒體，共4家、18位記者，而涉及報導的大公報、文匯報並未申請駐點。

他強調，若港澳記者非駐點來台採訪，要依據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」申請來台。未依規定申請許可，卻來台採訪，就涉及從事與許可目的不符活動，已許可入境者可以撤銷並廢止許可，並註銷入出境許可證，下次申請時可以不予許可，期間為1到3年。

至於台灣順豐速遞傳出拒絕投遞「滾出中國」、「大辯論」和「思想史」等3本書集至香港，邱垂正表示，政府及社會堅守言論、出版自由，反對任何形式的政治思想檢查。「一國兩制」在台灣沒有市場，不希望任何企業傷害台灣核心價值，政府高度重視這次事件，若順豐作法屬實，極為不當，應妥為對外說明，政府也會嚴加查辦。

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