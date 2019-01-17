超越10年挑戰！這張照片是「他」？網驚：頭髮去哪了

2019-01-17 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委、前立法院長王金平近日出版新書，於臉書粉絲專頁「台灣公道伯」強力打書，更公開年輕時的「玉照」，令網友驚訝問「頭髮去哪了？」

王金平日前在臉書上貼出一張年輕時與雪梨港灣大橋合影的照片，為新書《橋─走近王金平》打書。他寫道「偶以前頭髮真的這麼多」、「這是本人，真心不騙」。照片裡王金平穿著西裝笑得靦腆，網友看了發覺與民進黨立委鄭運鵬神似，立刻標記鄭運鵬「踹共」。

對此，王金平先是留言「安捏偶會不好意思啦～」，鄭運鵬則回覆「安捏偶才會不好意思啦～其實很久以前就有朋友發現」，王再回「安捏就說，我們都一樣帥！」

有網友打趣擔心「月月鳥以後會不會跟公道伯一樣頭亮亮？」、也有人留言「現在年輕人不用『偶』了啦，院長。」、「口素偶比較喜歡現在的模樣！」、「棒喔，年輕橋到老」等。

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