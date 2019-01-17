沒看過性教育教材就批 高市議員：請韓國瑜讀了再說

2019-01-17 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（17日）首次進市議會備詢，高雄市議員質詢時談及韓國瑜前陣子覺得小學性教育太開放，放話說在教育方針上不惜與中央「開幹」，反問韓國瑜評論教材「太開放」前，有沒有看過課本內容？韓國瑜竟答「沒有」。

韓國瑜剛上任時表示，對現在的性教育、教育部部編本教科書都有意見，質疑現在小學生性教育觀念這麼開放，到底有多少人能接受？因此未來高雄巿不一定照單全收，他雖然會尊重巿議會，但也可能直接「開幹」中央。

今天韓國瑜接受時代力量高雄市議員黃捷質詢時認為，若從國小階段就露骨、赤裸地教「性」，保守的他無法接受；黃捷追問，若以健康心態看待性教育、同志教育就不會覺得露骨，正確的性教育會帶來正確觀念，懂得什麼是安全性行為，「而不是自己去探索」，探索的結果可能會造成社會更大的混亂。

黃捷質疑，韓國瑜許久沒有接觸性教育，恐怕也不知道現在的性教育怎麼教，為何要在媒體上評論現今的性教育開放尺度讓大家無法接受，還說出「開幹」中央等語；黃捷進一步向韓國瑜確認：「市長有沒有看過課本的內容？」韓國瑜回答「沒有」，承認自己的評論是參考其他人的表述。

黃捷表示，市政府應該要去檢討不完善的性教育在社會上造成的漏洞，而不是因為太開放就不教，不正視性教育對社會和大家的保護，「請市長回去看一下課本的內容長什麼樣子，再來評論現在的性教育會不會太開放。」

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