管中閔匿名為週刊寫社論 每月5萬元稿費超過法定6倍多

2019-01-17 21:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內，以匿名、常態性在《壹週刊》寫社論，獲取每月約5萬元、每年約65萬元固定報酬，監察院日前通過彈劾。根據監院公佈的彈劾文指出，「軍公教人員兼職費支給要點」及「軍公教人員兼職費支給表」的法定兼職每月支領上限為8000元或8500元，管的報酬已為法定的6倍多。

彈劾文表示，監院三度請管到院說明，他卻以「開刀眼睛痛」、「媒體報導不適宜出席」、「要準備上任」請假未到。監察院遂參考前總統陳水扁2011年於台北監獄服刑期間，每週固定為《壹週刊》撰寫專欄，稿費每篇約2萬元，認定管若比照陳水扁的稿費計算，以每年固定領取65萬元稿費，至少須撰寫32篇；若以每週1篇、一年52週計，平均稿費又恰巧為1.25萬元完整數字，據此推算管每年撰寫社論應在32到52篇間。

彈劾文指出，銓敘部函釋，學術研究機構研究人員，不論有無兼行政職，均適用「公務員服務法」。不過，管在中研院服務期間，2002年至2008年間赴政大兼任講座教授、2008年間赴中央大學兼任、2007年至2008年間赴勇源基金會兼職並領取報酬，均未經中研院許可。

彈劾文解釋，此部分因已逾公務員10年懲戒的期限而予免議。不過，管在2005至2008年至中山大學擔任合聘教授兼職，曾申報中研院，足以證明管了解相關規定。

據透露，管在各校兼職時，各校以校務基金、邁向頂尖大學計畫經費、獎助學金等各種名目支付管薪酬，但管卻可以不上課或指導研究生，有的只要管演講或參加論壇即可，如開課，管可另有鐘點費。不過，管的做法引起議論，有校方通過決議，委婉希望管以其學術地位，帶領學校學術向上發展，請他開課並指導學術論文。

管的律師團日前聲明「牽拖」前監察院長王建煊也幫報社寫社論，王建煊的秘書雷顯威投書本報強調，王建煊擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。而王建煊也從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄。

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