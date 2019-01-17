以「剝洋蔥」形容是否參選總統 王金平：還沒剝到底

2019-01-17 19:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前立法院長王金平今晚（17日）在高雄圓山飯店舉辦「辭歲感恩」餐會，他以「剝洋蔥」回應參選總統提問，他說，還沒剝到底，元宵節過後因緣到了，他會自己剝下最後一層皮，意味將正式表態。

「元宵節過後因緣到了 最後一層自己剝」

「辭歲感恩」餐會席開85桌，冠蓋雲集，王金平穿梭席間寒暄，高雄市長韓國瑜待市議會結束後，也將率一級主管參加。

王金平受訪時指出，這場餐會是為了感謝大家在韓國瑜市長、市議員選舉期間的幫忙，同時也趁歲末看看老朋友，同時期待不僅這次團結，下次選舉更要團結，為國民黨獲得勝選。

被問到是否「因緣俱足」即將宣布參選總統，他笑答媒體天天問，就像剝洋蔥一樣，總有一天剝到底，他表示，還沒剝到底，元宵節過後一段時間因緣到了，他會自己剝下最後一層皮。

前新北市長朱立倫建議以民主機制提名總統候選人，王金平說，目前黨中央正在研究，他認為，若要改新制，一定要有十分把握，否則對黨會造成傷害。

媒體又問，民進黨秘書長羅文嘉今天接受廣播時說他是「藍皮利益骨」，王金平回應，他是利益眾生、利益國家、利益人民。

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