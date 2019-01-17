蘇揆上任第一把火 國民黨批：霸氣解決不了問題

2019-01-17 19:51

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前新官上任「第一把火」指向入境防疫工作，事後關務署就來自高風險地區旅客的手提行李進行100％稽查，國民黨文傳會代理主委唐德明今日質疑，由於人力及X光機嚴重不足，導致安檢隊伍大排長龍，不但旅客怨聲載道，而且行李檢查區翻箱倒櫃的混亂場面，嚴重傷害中華民國的國際人權形象，「理想必須兼顧現實，光靠霸氣解決不了問題」，只是「好大喜功的一場秀」。

唐德明表示，一個政策能否執行，合不合理，不是想當然爾的霸氣指示，就一定會有圓滿的結局，需要審慎評估，考慮比例原則，才是負責任的政策思考，雖然全台灣對非洲豬瘟都戒慎恐懼，沒有人希望傳染進台灣，同樣對於毒品，台灣人民也是深惡痛絕，但是不是因此就要檢查所有入境旅客的行李，全部都要翻出來檢查呢？

他批評蘇揆作為最高行政首長，看問題不能想當然爾，手提行李100%稽查是否就能100％杜絕非洲豬瘟？如果答案不是，那就要思考100%稽查需要付出什麽代價，以及是否符合比例原則，以及現有稽查人力、物力有沒有可能真的做到100％？然而從這兩天桃園機場的混亂，可以看出100％稽查根本就是緣木求魚，完全是好大喜功的一場秀。

唐德明認為，現在所謂的100％稽查只針對高風險地區的入境旅客，而所謂的低風險區一樣有疫區，從這些地方來的旅客，一樣可能帶進非洲豬瘟，那這種100％稽查能夠達成100％的防疫嗎？更何況桃機人手不足、X光機不夠，可愛的防疫犬也只有區區幾隻，嗅聞到死，也消化不了太多行李，結果就是等候檢查的隊伍排成長龍，不但讓桃機通關效率及服務品質的評比成績大受影響，更讓旅客的抱怨傳遍全世界。

他說，「蘇院長的第一把火，還真是燒得讓人不知所以啊！」

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