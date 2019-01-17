香港左媒在台不法跟監 國安局：統合國安單位加強安管

2019-01-17 20:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於香港左媒大公報等以跟監手法在台偷拍主張港獨青年及台灣媒體記者，國安局今傍晚表示，已統合國安單位加強安全管理工作，以確保國人及來台旅客人身安全與權益。

主張「港獨」的青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等3名成員本週在台參訪，卻遭到中港情治人員全程跟監，包括在哪家餐廳用餐、到書店看哪一本書，均被鉅細靡遺偷拍，隔天即被香港左媒的《文匯報》及《大公報》以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

《大公報》昨更頭版報導，扯說是蔡英文總統派出密使見「學動」成員授「獨」計，荒誕的說法已成為媒體笑談。

總統府上午召開記者會強烈譴責後，並要求國安局進行調查。國安局傍晚表示，香港大公報報導香港青年團體鍾翰林等人，近日在總統府旁國史館與一名神秘男子會面，並刊登在台有關動態。報導所稱的「密使 」是台灣的媒體記者，相關情節純屬子虛烏有，該報製作不實訊息，意圖誤導輿論。

國安局指出，據移民署瞭解，鍾翰林等3人是透由依法申請入出境證方式於1月11日來台、1月15日離境。有關涉及不法跟監及人身安全與權利可能受到危害，國安局已統合國安單位深入查處。

國安局強調，台灣為民主國家，我們尊重並保障合法之採訪報導權益，但對於造謠不實之訊息，不法跟監及人身安全可能受到危害之情事，相關機關將依法防制與處理，國安局亦已統合國安單位加強安全管理工作，以確保國人及來台旅客人身安全與權益。

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