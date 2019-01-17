又抄襲？ 韓國瑜施政簡報封面疑盜圖

2019-01-17 19:43

首次上稿 18:37

更新時間 19:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天到議會施政簡報的封面，遭民進黨議員邱俊憲質疑與國外一本教科書的圖像雷同，原始簡報圖像是來自喬治亞理工學院一名研究生上傳的簡報檔，疑有盜圖之嫌。市府研考會強調，簡報是作為市長施政說明，屬公務合理使用，無涉及營利行為，因此應無逾越其授權使用範圍。

韓國瑜今天前往高雄市議會報告並備詢，還準備一本17頁的施政簡報內容。

市議員邱俊憲在臉書表示，他發現韓國瑜簡報檔封面的圖像，竟是國外一本教科書《社會科學研究：原則方法與實務（Social Science Research: Principles, Methods, and Practices）》的封面。

由於韓國瑜團隊於競選時，曾多次被指控抄襲，邱俊憲酸說「相信，這應該是有授權使用權的圖片.....」。

對此，高雄市新聞局說，該簡報檔封面圖像，是取自簡報共享網站「slideshare」上的一篇簡報，至於該篇簡報檔的圖像來源、是否可以直接使用該篇簡報的圖像，還要進一步查證。

據了解，韓國瑜簡報檔引用的原始簡報圖像，是來自喬治亞理工學院一名研究生，於2012年上傳，主題為「智慧運輸系統（ITS）」的簡報檔，根據該網站關於智慧財產權的說明，使用者未經同意而複製、使用，恐侵害原始著作權。

高雄市政府研考會今晚補充說明說，本次臨時會市長施政簡報，係使用ThemeGallery網站提供的簡報範本格式，該範本提供簡報設計底圖，使用者下載後可依需求填入內容，本次簡報是作為市長施政說明，屬公務合理使用，無涉及營利行為，因此應無逾越其授權使用範圍。

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