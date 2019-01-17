登記選立委 謝龍介：任內無法為農漁民找活路將辭職

2019-01-17 19:48

［記者劉婉君／台南報導］國民黨籍台南市議員也是台南市黨部主委謝龍介，今天下午到台南市選委會完成第2選舉區立委補選登記，謝龍介說，他將擔任農漁民的代言人，如果任期的8個月內沒辦法為農漁民找到一條活路，將辭去職務。

謝龍介說，他今天早上先協助通路商與鳯梨農民對接，在沒有中間的剝削，也沒有墊高價格的情形下，讓中國人民可以買到物美價廉的台南市農產品，跨出小小一步。未來他也計畫到中國為台灣的米代言，到中國煮台灣的滷肉飯，用台灣的米及中國的豬肉來煮台灣滷肉飯，還有虱目魚丸湯及魚肚，吃台灣的水果，兩岸共同合作，穩定和平的發展，讓兩岸的人民過幸福快樂的日子，是他參選最大的目的。

謝龍介指出，台南10幾年來選了3屆立委，全是民進黨籍的委員當選，農民及漁民在台南占大多數，可是由於意識形態，民進黨的委員不願意和中國接觸，所以讓農漁民年年血本無歸，日子過得不快樂，這次因為「韓流」，貨賣得出去、人進得來、高雄在「發大財」，所以農漁民陸續去找他，希望他能擔任代言人出來參選，為農漁民打開一條活路，民進黨很會拚政治，但農漁民的肚子不顧，農民當然越來越苦，這次補選後立委任期8個多月，他如果無法為農漁民找到一條活路，爭取到更多的訂單，就會辭職。

他說，希望市長黃偉哲能有新態度，如果再堅持台灣要獨立，那貨永遠賣不出去，希望其他沒有改選的台南市的民進黨籍立法委員也應該放下政治意識，幫農漁民找活路，不要只靠一人一黨的力量，大家共同來幫農民。

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