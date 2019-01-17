談管兼職案 蔡正元再提彭文正 網酸：比照彭離開台大

2019-01-17 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長管中閔因曾於任職政務委員、經建會及國發會主委期間違法兼職，遭到監察院彈劾。前國民黨籍立委蔡正元今（17）日稍早於臉書上批評民視政論節目《政經看民視》主持人彭文正「更應該彈劾」，認為總統蔡英文任命的監委濫權，直言「比東廠還太監」。

蔡正元指出，彭文正當時任公立大學教授，「每天替電視台主持政論節目，聽說每個月領50萬以上，更是每天、長期、固定兼職，怎麼沒有聽說有監委要彈劾彭文正？」

彭文正早在去年4月29日就曾在臉書發文表示，「我在台大教書20年，走過主持節目『兼職』案，（我和管爺最大的差別在於：當時的法律規定獨董屬於兼職需要核准；主持節目則無法律明文規範）」，最後時任教育部長吳思華認定彭文正是兼職，彭文正便於2個月後選擇辭職走人，就算差1年退休，「退休金歸零，1毛都沒有，而管爺案台大則是一路護航到底。」

蔡正元批評彭文正的貼文被轉發到PTT，網友紛紛留言表示，「意思是叫管爺自己知所進退」、「比照彭文正離開台大」、「那就比照呀，知恥的校長下台專心寫周刊專欄吧」、「離職以後能不能鞭屍要問監察院啊」、「原來是要管爺比照離職，誤會止兀了」。

蔡正元臉書全文

彭文正2018年4月29日臉書全文

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