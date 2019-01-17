學川普？ 韓國瑜想辦「真人實境選秀」節目

2019-01-17 18:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天向高雄市議會簡要報告施政計畫，以「打造高雄全台首富」為主軸，其中最特別的是，他要舉辦真人實境選秀節目，初期由他本人主持「高雄未來首富」選秀節目。

韓國瑜的簡要報告施政計畫中，在青年城市一項提到，將催生「青年創業基金」，與企業共同募資，輔導鼓勵40歲以下青年創業 。

親自主持「高雄未來首富」選秀 評選投資對象

根據計畫，韓國瑜將舉辦真人實境選秀節目，初期由他本人主持「高雄未來首富」選秀節目，評選投資對象，並將廣告收益全部挹注創業基金 。

對於韓國瑜想舉辦真人實境選秀節目，民進黨議員邱俊憲認為，韓國瑜是想學美國總統川普，明天議會質詢，他將針對這點詢問韓國瑜。

而國民黨議員劉德林今天下午也詢問韓國瑜：「青年發展局何時成立？」韓國瑜說，青年發展局的籌備會已經召開，希望今年底能成立。至於籌備的基金100億，聽起來很大，但他認為根本不夠，民間企業與政府所佔比例可能為7比3，也可彈性調整。

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