避免成一言堂 新竹市議會民進黨團提案修法

2019-01-17 20:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會議長許修睿今天抛出善意，認為市議會應展現包容力，希望提案進行「程序委員設置辦法」修法，不過並未獲同黨國民黨市議員同意連署；民進黨團總召李妍慧說，已由民進黨團與無黨籍共同提案及連署，將趕在明天臨時會審議提案時進入大會討論審議，希望獲各政黨支持修法，朝多數尊重少數、多元並陳的議會合議制方向邁進。

新竹市議會國民黨團書記長張祖琰說，議長許修睿秉持尊重少數、陽光議會目的，確實拋出研議是否修改「新竹市議會程序委員設置辦法」，對此，國民黨團認為國民黨是有包容力的政黨，會善意對待各黨派，也期待各黨派能互相尊重。

不過，對議長許修睿拋出修改「程序委員設置辦法」的提案，今天並未獲國民黨團認同及連署，張祖琰說，過去這麼多屆市議會運作都沒問題，而「修法」茲事體大，不能這屆要這樣修、下屆又要修，應以更嚴謹的態度先討論及凝聚共識，而不是急就章要趕在此次臨時會送修法。

張祖琰說，提案修法應更謹慎，不管是增加各政團代表或規定程序委員會名額數，都應審慎處理，因為是為未來市議會長久使用，應該更周詳完備，不應急著在此次臨時會提案修法。

民進黨團總召李妍慧說，經與黨團討論後決定由民進黨團提案修法，民進黨已獲6名黨籍市議員及綠黨劉崇顯和無黨籍議員孫鍚洲連署，會趕進今天臨時會進行議案審議時送到大會討論審議，她也呼籲國民黨能展現尊重少數的善意回意，支持此提案，同意並通過「程序委員設置辦法」的修法，讓市議會展現尊重少數、陽光議會新面貌。

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