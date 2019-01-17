台南房屋稅凍漲？ 黃偉哲：合法範圍內希望下年度調降

2019-01-17 19:36

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市跨黨派議員要求房屋稅取消回溯並減稅，市長黃偉哲今天下午接受訪問時說，市府會尊重議員的意見，至於他個人認為，嘉義縣已經調降20％，合法範圍內，希望南市下年度也能調降。

台南市議會明天召開臨時會，房屋稅是許多議員關注的議題，黃偉哲說，議會做出的任何決議，市府都會在合法的範圍內遵行，若執行面有疑慮的部份，會轉請中央函釋，只要是中央函釋屬於可以做的就做會，包括凍漲或不回溯，甚至退稅的部份，一樣一樣都會在法律許可的範圍下了解。

他說，市府是尊重議會議員的想法，至於他個人的主張當然是要凍漲，下個年度的部份希望能夠調降回到去年，但是因為從去年7月1日到今年的6月30日107年度的部份，是不是就可以直接不漲，還是說今年5月份的時候先漲，然後在明年度的時候再降比較多一點，把過去漲的部份回饋給繳稅戶，相關具體細節的技術層面都還要再研議具體可行的方法。

黃偉哲強調，要對民眾的權益做最大的保障，也要避免一些因為行政作業不及而造成的一些不便。至於明天要開的臨時會，會盡最大的誠意來尊重，法律上面沒有違反的話當然要遵辦。

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