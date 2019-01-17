台灣軍演雷霆2000火箭炮齊發 慢動作影片超震撼

2019-01-17 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕國軍第5作戰區今（17）日清晨執行春節加強戰備訓練，在台中大甲溪口擺設雷霆2000多管火箭系統，並發射多枚火箭炮，隨後在臉書上張貼影片，我國軍事實力曝光震撼網友。

「國防部發言人」臉書發出影片，國軍使用「高速鏡頭」清楚展現雷霆2000火箭炮點燃、發射的各個環節，多枚火箭炮噴出推進烈焰點亮拂曉之際暗淡的天空，筆直地朝向目標空域飛去，此次演訓更強調實戰化，執行「仿真實戰」操演，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮等作戰行動。

此外，國軍連帶融合第一季戰備任務訓練月項目，派出M109、M110自走炮、M60A3戰車、雲豹裝甲車，以及IDF經國號戰機、AH-1W攻擊直升機與多項單兵武器，輪番發射槍炮彈、火箭炮，聲勢相當驚人。

網友看見台灣軍力不容小覷，大讚國軍實戰能力，紛紛留言指出「療癒的慢動作鏡頭」、「保國衛民，殲滅共軍於境外」、「敬愛的國軍加油」、「感謝國軍弟兄姊妹的保衛」、「這玩意我喜歡，支持量產」、「擺一百台射啦，這樣才夠療癒，嚇得對方不要不要的」。

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