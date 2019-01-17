與鄭文燦手牽手 侯友宜：兩個人很熟

2019-01-17 17:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席行政院院會，被媒體拍到與桃園市長鄭文燦牽手的畫面。侯友宜表示，鄭文燦和他是多年的老朋友，兩個人很熟，新北市與桃園市就在「隔壁」，本來就要互相合作、共創雙贏。

侯友宜表示，鄭文燦與他是多年的老朋友，當年他擔任警政署長時，鄭是行政院新聞局長，他任職桃園縣警察局長，鄭是桃園縣議員，所以大家都很熟。今天院會結束後，他主動邀鄭文燦和台中市長盧秀燕，共同接受媒體訪問，說明院會討論內容，剛好鄭走在他後面，他回頭一看，鄭文燦落後2步，就順手把鄭拉近一點。

侯友宜強調，新北跟桃園是「隔壁」的直轄市，彼此本來就要互相合作、共創雙贏。

媒體詢問，4年前行政院秘書長陳菊、交通部長林佳龍、前行政院長賴清德與鄭文燦代表六都首長出席行政院院會的合照，被稱為「復仇者聯盟」，現在照片中只剩下鄭文燦一人連任，是否擔心「照片魔咒」發威？

侯友宜回應，人生的舞台有上有下，是很自然的現象，每個人只要把握現在的角色，好好地做就好，人都會過去，我們都要往前走，他會活在當下，未來也會有過去的一天，大家一起把握現在的時光，共同合作，只要努力認真為地區做事情，這樣就好了。

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