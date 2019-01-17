英國人忠告：台灣女總統的黨輸就要考慮移民了

2019-01-17 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會16日晚間以432票反對、202票支持，否決英國首相梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議草案，隨著3月29日「脫歐日」逐漸逼近，新的脫歐方案必須在21日前交付國會表決，而英國「硬脫歐」的機率仍然很高。對此，有些英國人很擔憂脫歐後的政治局勢，也以自身例子提出忠告提醒台灣人。

臉書粉專「只是堵藍」分享一篇在英國台灣人的臉書文章。這名網友說，他在英國倫敦路過脫歐公投的抗議，有個反對英國脫離歐盟的男子得知他是台灣人後，便語重心長地向他說，「我知道你們台灣的狀況。我們英國公投很慘，但你們更慘，至少我們不用擔心被併吞。『如果那個女總統的黨明年大輸，你就要趕快考慮移民了』」。

這名英國人短短的幾句話，可看出他除了憂心自己國家的局勢外，也對台灣面臨中國進逼下，能否保有自由民主及主權也相當的關心。對此，「只是堵藍」就酸說，「全世界都知道，就有台灣人當成藍綠惡鬥。跟中國的第一波殊死戰要開打了，就有台灣人最天真」。

其他網友見狀也大表贊同，紛紛留言「連英國人的腦袋都比台灣說不理政治的人腦袋清楚」、「唉！全世界都看得懂，台灣卻有那麼多人看不清」、「外國人都看懂的世局和危機，台灣人卻恍若不知，只在意小確幸」、「現在才想到要移民嗎？KMT早就先跑啦！」、「真的！輸了就沒自由了」、「當局者迷，台灣人太平日子過太爽了！」。

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