馬英九自豪甲等特考榜首 綠委打臉：黑官漂白登龍術

2019-01-17 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕與「口譯哥」趙怡翔都是年紀輕輕就位居要職的前總統馬英九，昨（16日）接受廣播訪問時強調，他和趙怡翔有所不同，因為自己「當年有參加甲等特考取得任用資格，還是該屆的第一名！」對此，民進黨立委王定宇解釋早期甲等特考的運作方式，打臉這是「國民黨權貴子弟的黑官漂白登龍術」。

「馬英九竟然敢大言不慚地說『我甲等特考第一名』，定宇就好好地跟大家報告『國民黨權貴子弟黑官漂白登龍術的甲考』到底是什麼？」王定宇在臉書表示，甲考太多可以上下其手的地方。例如因人設科：某政要女兒在僑務的機關任職，但沒公務員資格，就為此人設一個僑務行政，也沒什麼人知道有此考試，導致最後常是2個錄取1個，3考生錄取2個。

王定宇說，甲考是前考選部長王作榮廢除的（1994年），王作榮當時是考選部長，甲考最大的弊端，是因人設科（先有某人做黑官的事實，才設這個科），由於有面試及論文審查，根本是近親繁殖。這些人要做公務人員，只要一考上就是以簡任10職等任用，可說是相當的高，等於是減少奮鬥20年

王定宇批，像馬英九32歲回台灣，但他沒有律師資格，也沒有公務人員資格，照理說他沒有資格去做總統祕書或總統府的局長之類的，「但他就靠甲考取得高階公務人員資格。」

他說，1992年2月，時任考選部長王作榮批「甲等特考是破壞文官制度、考試制度最嚴重的考試項目之一，違背了文官制度基本精神」，但當時馬英九在王作榮和民間一片廢除甲等特考的聲浪中，又選擇和民意對作；馬英九在該年5月表示「贊成維持甲等特考」。

王定宇更提到，考選部資深人員近日爆秘辛，1986年拿下甲等特考一般行政榜首的馬英九，當年原本筆試及著作審查不是第一名，而是在第三關口試時脫穎而出成為榜首。他嘲諷的說，甲等特考充斥著諸多弊端，馬英九卻敢稱自己是甲等特考第一名，「你咁袂歹勢？」

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