做韓國瑜人形立牌被罵翻 高雄市觀光局急喊卡

2019-01-17 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市財政局長李樑堅日前建議，可以在市府1樓中庭設置市長韓國瑜的人形立牌，供民眾參觀合影，消息傳出後卻引發外界批評「造神造過頭」；對此，高雄市府觀光局昨晚急踩煞車，表示「不會做市長的人形立牌」。

立委趙天麟日前在臉書分享一段「奇聞共享」，內容是高雄市財政局長李樑堅在市政會議中表示，「茲因市長人氣居高不下，市府已然已然成為本市另類的觀光景點，建請觀光局研議於本府四維行政中心1樓中庭，設置市長人形立牌供參觀合影，並提供本市各觀光景點宣傳折頁與消費優惠訊息，以提升觀光效益」。

消息一出，不但網友批評「造神造過了頭」、「未來要出現韓國瑜銅像了嗎」；桃園市議員王浩宇也在臉書發文，批評高市府官員阿諛奉承的態度，並指出「政治不應該造神」。

對此，觀光局昨日晚間發表了研議結果，表示「不會做韓國瑜的人形立牌」；提出此案的財政局長李樑堅受媒體採訪時，也表示配合觀光局的意見，沒有就沒有，只是一個小小的建議而已。

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