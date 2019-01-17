與蘇揆齊喊簡政便民 侯友宜：中央、地方首長有共同理念

2019-01-17 16:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持上任後第一次行政院院會，曾是競選對手的新北市長侯友宜出席，兩人互動備受外界關注。侯友宜今天受訪表示，他上任以來提出簡政便民與行動治理2個主軸，提升新北市政府的效能，蘇貞昌強調「簡政便民」，代表中央與地方首長有共同的治理觀念，大家攜手合作，一定可以讓台灣、新北市更好。

侯友宜今天下午出席「銀光咖啡館」開幕活動時，媒體詢問，未來如何加強中央與地方的互動？

侯友宜表示，中央與地方本來就是一條心，每個人都要放下自己的成見跟立場，大家同心齊力，他一定會竭盡所能把新北市的議題與中央好好報告，一起並肩作戰、解決問題。

侯友宜說，今天第一次參加蘇貞昌主持的行政院會議，其中交通部談到觀光旅遊，因蘇貞昌在競選期間提出「新北126」計畫，與他的「青春山海線」政見雷同，其中「新北126」有一段是金山中角沙珠灣的衝浪基地，也是「青春山海線」的一環，他拜託中央協助、共同開發，蘇揆也指示交通部協助，「這是一個很棒、好的開始」，雖然這是一件小事，但只要齊心齊力為新北市及台灣造福，他都會全力以赴。

另外，侯友宜說，今天針對日前在新北市發生的虐童與家庭暴力事件，向蘇揆說明，如何讓高風險家庭整合型安全網不要有漏洞，市府會逐項檢討，讓中央政策訂定能夠更務實。

侯友宜指出，他上任後提出「簡政便民」與「行動治理」的主軸，提升新北市政府的效能，積極為民服務，蘇揆一上任也是談簡政便民、劍及履及的行動治理方式，代表地方跟中央的首長都有共同的治理觀念、共同服務的想法，大家攜手合作，一定可以讓台灣、新北市更好。

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