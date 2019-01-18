韓國瑜再拋賽車新點子 她痛批：都不先了解政策背後困難

2019-01-18 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（17）日赴高雄市議會進行施政報告，坦言他曾提出的太平島挖石油、人口500萬等12項政策中，只有路平、愛情產業鏈2項做得到，不過，他又再拋出新議題，表示要蓋賽車場；對此，資深媒體人余莓莓痛批，韓國瑜很多政策都只是即興，卻沒有先想好背後的困難之處。

今日《三立》播出的「94要客訴」節目中，來賓前國民黨文傳會副主委毛嘉慶表示，關於韓國瑜拋出的迪士尼、賽馬場等政見，其實都只是希望想增加稅金、增進人口，但是不是容易達成，大家可能都心裡有數；資深媒體人余莓莓則表示，韓國瑜很多政策都只是即興，「他講的每個政策，有去了解背後有多少的困難嗎」？

余梅梅指出，光是愛情摩天輪，那邊的地質就沒有辦法弄，至於韓國瑜先前拋出廢棄煉油廠改建賽馬場的概念，余梅梅也指出「光是整地就要十年」，至於賽車場，不單單只是博弈條款的問題，還包括了怎麼尋找場地、有什麼配套？這都是很複雜的！余莓莓最後也表示，如果韓國瑜「信口開河成習慣」，那高雄市民該怎麼辦？

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