防堵虐兒加快修法 立院大年11提前開議

2019-01-17 15:25

〔記者陳昀／台北報導〕近來兒虐事件頻傳，立法院時代力量黨團今天在黨團協商時提案農曆年前就此召開二次臨時會修法，但因牽涉新閣揆蘇貞昌施政報告、總質詢等相關議程，最終各黨團決議下會期提前至2月15日（大年十一）開議，並將兒虐相關的刑法、兒少法修正案列為臨時提案優先討論，也是這屆最早開議的一次。

時代力量黨團總召徐永明指出，「立法院職權行使法」明文規定行政院長就職後2周內，即28日前需向立院提出施政方針報告，距離農曆年節還有充裕時間，加上近來兒虐事件頻傳，院長就此專案報告，並在過年前完成修法，才能讓台灣民眾安心，否則現在民眾選擇自己制裁加害人，對立院的存在意義是最大諷刺。

親民黨幹事長周陳秀霞認為，兒少保護不只是後端的鹽程峻罰，前端預防工作的相關預算也要一併關切，想辦法強化家庭情感、社會安全網，預防勝過事發後才耗費的人力資源及時間。

時代力量立委黃國昌也認同說，相關修法只是其一環節，主要還是建構社會安全網，並關切社工相關預算、勞動權益等，仍建請提前於農曆年前開會比較能回應社會期待。

民進黨團總召柯建銘說，目前各版本修法草案幾乎跟法務部大同小異，但立委們都有共同責任，為什麼法務部去年送進來一直未能處理，現在才因為有相關新聞要開臨時會，盼理性討論。

國民黨團書記長曾銘宗表示，由於蘇貞昌施政報告後還有朝野總質詢，過去經驗至少需要1個月，臨時會不可能在農曆年前完成，但他強調，國民黨團贊成修法防護兒童安全，建議將相關刑法、兒少法修正草案抽出逕付二讀，會比開臨時會更快。對此，徐永明表示也可接受，並讓蘇揆針對兒虐議題專案報告。

磋商近2小時，最終立法院長蘇嘉全宣布，下會期提前到15日開議，當天邀請蘇貞昌率部會首長進行施政方針報告，報告後隨即總質詢，另兒虐修法相關修法提案則列為臨時提案，於19日的同次院會處理。

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