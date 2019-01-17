管中閔白天當官晚上匿名寫社論 王世堅轟：球員兼裁判

2019-01-17 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長管中閔因曾於任職政務委員、經建會及國發會主委期間違法兼職，遭到監察院彈劾。民進黨台北市議員王世堅就批評，管中閔白天擔任政府官員，晚上卻當暗黑忍者匿名寫社論用媒體輿論影響，擴充自己職權。

王世堅今天在臉書談起管中閔爭議，他認為管中閔案最可怕的是，管中閔白天擔任政府官員，晚上卻匿名寫社論，用媒體輿論影響、擴充自己職權。王世堅也指出，管中閔在2014年1月22日就任第一任國發會主委，隔天用投書《寄希望於國發會》來肯定自己，讓外界以為是媒體第四權在幫國發會擴權，根本是變相自肥。

王世堅又舉出另一篇投書，《自由經濟示範區不等同服貿》文章中把太陽花學運學生們、學者專家對服貿的看法惡意指稱成反中情結。他批評管中閔，白天擔任國發會主委時不為自己政府政策辯護，卻在晚上匿名透過輿論假裝中立客觀，抹黑反對者。

王世堅認為，媒體扮演的是第四權監督批評角色，管中閔的作為根本球員兼裁判，白天是受民眾監督的政府官員，晚上卻兼任裁判寫規則，「用媒體第四權社論對自己執政有利，這樣合理嗎？」他質疑，如果管中閔想要在下班後幫自己辯護，大可具名用讀者投書，而不是匿名撰稿方式。

王世堅最後寫到，「管中閔的暗黑心態與他種種的錯誤，應該要被徹底檢視！」

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