與王金平搭檔選總統？朱立倫：應透過機制推最佳人選

2019-01-17 15:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕宣布參選2020總統的前新北市長朱立倫，今天上午前往桃園市，先拜訪龜山區農會茶葉班，再到壽山巖觀音寺上香，對於王金平即將宣布參選總統，朱王能否合作一事，朱立倫並未正面回應，僅強調國民黨是民主政黨，應透過機制選出最適當的候選人。

朱立倫說，國民黨是民主政黨，歡迎每一位想要參與總統或立委選舉的人，也相信大家都有機會表達意見後，再透過民主機制，為民眾選出最好、最適當的候選人。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義，都有意在時機成熟時訪問中國，朱立倫說，他去年3月才前往中國參訪，目前暫無相關規劃，對於馬英九、吳敦義或各縣市首長願意推動兩岸交流的作為，他都非常贊成，因為兩岸關係非常重要，相信不論是國民黨或其他政黨，都應秉持兩岸和平交流的立場，讓兩岸關係更穩定，讓民眾都能夠賺大錢。

至於媒體報導國民黨準備以「八字訣」幫九二共識充實新論述，朱立倫說，九二共識就是兩岸交流的基礎，讓兩岸可以有和平、可以交流、可以賺大錢，他相信這也是民眾的心聲，所以不管8個字、12個字、20個字都沒關係。

另外，政大選研民調公布的調查，若2020年總統大選由蔡英文、朱立倫、柯文哲競選，柯文哲支持度凌駕藍綠兩人之上，朱立倫對此重申，在網路聲量上，他確實差柯文哲很多，但民調只是一個參考，讓他知道自己有更多改進、改善的空間。

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